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1 час назад

56-летняя Сальма Хайек вышла на красную дорожку в платье с глубоким декольте

Газета.Ru

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек посетила 80-ю церемонию вручения премии "Золотой глобус", которая прошла в ночь на 11 января в Беверли-Хиллз (штат Калифорния, США). Фотографии с красной дорожки появились на Daily Mail.

Сальма Хайек вышла на красную дорожку в платье с глубоким декольте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

56-летняя Сальма Хайек появилась на церемонии в компании своего коллеги по фильму "Кот в сапогах: Последнее желание" Харви Гиллена.

Актриса выбрала для мероприятия корсетное платье Gucci с глубоким декольте, инкрустированное множеством мерцающих кристаллов. Звезда собрала волосы в высокую прическу и дополнила образ бриллиантовыми серьгами-люстрами от Lorraine Schwartz.

Газета.Ru

Фильм "Кот в сапогах: Последнее желание" вышел в прокат в декабре 2022 года и уже заработал $200 млн по всему миру.

Следующий фильм Сальмы Хайек "Супер Майк: Последний танец" выйдет в кинотеатрах 10 февраля. Ранее Сальма Хайек выложила редкое фото с дочерью от миллиардера Франсуа-Анри Пино.

Звёзды,Сальма Хайек,
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