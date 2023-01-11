Сальма Хайек вышла на красную дорожку в платье с глубоким декольте

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек посетила 80-ю церемонию вручения премии "Золотой глобус", которая прошла в ночь на 11 января в Беверли-Хиллз (штат Калифорния, США). Фотографии с красной дорожки появились на Daily Mail.
56-летняя Сальма Хайек появилась на церемонии в компании своего коллеги по фильму "Кот в сапогах: Последнее желание" Харви Гиллена.
Актриса выбрала для мероприятия корсетное платье Gucci с глубоким декольте, инкрустированное множеством мерцающих кристаллов. Звезда собрала волосы в высокую прическу и дополнила образ бриллиантовыми серьгами-люстрами от Lorraine Schwartz.
Фильм "Кот в сапогах: Последнее желание" вышел в прокат в декабре 2022 года и уже заработал $200 млн по всему миру.
Следующий фильм Сальмы Хайек "Супер Майк: Последний танец" выйдет в кинотеатрах 10 февраля. Ранее Сальма Хайек выложила редкое фото с дочерью от миллиардера Франсуа-Анри Пино.