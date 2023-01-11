Брэд Питт рассказал, какие водители его раздражают больше всего

Актер Брэд Питт в интервью W magazine пожаловался, что больше всего в повседневной жизни его раздражают водители, которые медленно обгоняют другие автомобили. Артист называет такие ситуации «моментами Ларри Дэвида» (Ларри Дэвид — американский комик и сценарист — «Газета.Ru»).
«Это когда люди находятся в полосе обгона и едут так же медленно, как и все остальные на обычных полосах. Они блокируют движение, и вы не можете обогнать. А я должен двигаться. И когда я чувствую себя в ловушке, я набрасываюсь на них всем своим Ларри Дэвидом», — посмеялся Питт.
Он также рассказал о своей первой постельной сцене в карьере актера. По словам звезды «Бойцовского клуба», он даже не помнит, в чем заключался сюжет той сцены. Питт рассказал, что просто «резвился и катался» в кадре.