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1 час назад

Брэд Питт рассказал, какие водители его раздражают больше всего

Газета.Ruиещё 1

Актер Брэд Питт в интервью W magazine пожаловался, что больше всего в повседневной жизни его раздражают водители, которые медленно обгоняют другие автомобили. Артист называет такие ситуации «моментами Ларри Дэвида» (Ларри Дэвид — американский комик и сценарист — «Газета.Ru»).

Брэд Питт рассказал, какие водители его раздражают больше всего
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Это когда люди находятся в полосе обгона и едут так же медленно, как и все остальные на обычных полосах. Они блокируют движение, и вы не можете обогнать. А я должен двигаться. И когда я чувствую себя в ловушке, я набрасываюсь на них всем своим Ларри Дэвидом», — посмеялся Питт.

Он также рассказал о своей первой постельной сцене в карьере актера. По словам звезды «Бойцовского клуба», он даже не помнит, в чем заключался сюжет той сцены. Питт рассказал, что просто «резвился и катался» в кадре.

Звёзды,Брэд Питт,
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