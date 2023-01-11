Звезды, которых убили их любовники

Эти актрисы и модели стали жертвами агрессии любимых людей.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Недавно публику поразила новость об убийстве радиоведущей Анны Азовской, в преступлении признался бойфренд девушки. К сожалению, бытовая ссора или ревность нередко становятся причинами для жестокой расправы. От рук избранников в разные годы погибли сразу несколько ярких артисток и знаменитостей.

Видео дня

Доминик Данн

Хрупкая актриса с большими темными глазами прославилась в восьмидесятых после роли в триллере «Полтрергейст». Долго мечтавшая о славе Доминик начала получать предложения от крупных студий и чувствовала, что ее жизнь пошла в гору. Но мечтам о славе и богатстве было не суждено сбыться: актрису убил ревнивый бойфренд. Он задушил девушку, а сам отправился на работу в модный ресторан.

Дороти Страттен

Яркая блондинка была одной из первых моделей, снявшихся для популярного мужского глянца. Ее успех у мужчин был невероятным, Дороти постоянно ходила на свидания и принимала подарки от настойчивых поклонников. Как выяснилось, это совсем не устраивало ее бывшего мужа: в порыве ревности он застрелил 20-летнюю модель, а затем покончил с собой.

Мари Трентиньян

Французская актриса тоже стала жертвой убийства из ревности: бойфренд боялся, что Мари станет слишком популярной у мужчин и в порыве эмоций ударил ее по голове тяжелым предметом. В 2004 году Бертран был приговорён к восьми годам заключения, но был выпущен уже в 2007 году за хорошее поведение.

Анастасия Гришман

В прошлом году широко обсуждалось убийство актрисы фильмов для взрослых Анастасии Гришманн: экстравагантную девушку лишил жизни ее же бойфренд. Дмитрий уверял, что убивать любимую девушку не собирался, она сама мечтала о смерти и просила избранника лишить ее жизни.

Нэнси Спанджен