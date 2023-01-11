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3 часа назад

Брэд Питт пришел на "Золотой глобус" с новой прической

Газета.Ru

Для появления на 80-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» Брэд Питт решил освежить прическу. Об этом пишет Page Six.

Брэд Питт пришел на "Золотой глобус" с новой прической
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Брэд Питт пропустил красную дорожку «Золотого глобуса» и появился сразу в зале, где проводилось мероприятие. Он сидел за столом рядом со своей коллегой по фильму «Вавилон» Марго Робби, и, как пишут журналисты американского издания, выглядел на несколько лет моложе с новой короткой стрижкой.

«Достойно звезды бойзбэнда начала века (или его самого 1999 года)», — написали в Page Six.

Питт несколько лет носил длинные волосы, а теперь убрал несколько сантиметров сзади и по бокам, сохранив небольшую длину сверху и уложив локоны спереди набок.

В Twitter уже успели обсудить внешность актера: «Кричите команде красоты Брэда Питта. Макияж правильный, волосы выглядят хорошо, а филлеры заполняют!».

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