Брэд Питт пришел на "Золотой глобус" с новой прической

Для появления на 80-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» Брэд Питт решил освежить прическу. Об этом пишет Page Six.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Брэд Питт пропустил красную дорожку «Золотого глобуса» и появился сразу в зале, где проводилось мероприятие. Он сидел за столом рядом со своей коллегой по фильму «Вавилон» Марго Робби, и, как пишут журналисты американского издания, выглядел на несколько лет моложе с новой короткой стрижкой.

«Достойно звезды бойзбэнда начала века (или его самого 1999 года)», — написали в Page Six.

Питт несколько лет носил длинные волосы, а теперь убрал несколько сантиметров сзади и по бокам, сохранив небольшую длину сверху и уложив локоны спереди набок.