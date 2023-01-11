Волочкова рассказала о давней покупке квартир для родителей

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что несколько лет назад купила родителям по квартире. Об этом она сообщила в интервью изданию для Teleprogramma.pro.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Волочкова отметила, что ее родители давно развелись. В 18 лет она приобрела квартиру для матери, а в 25 лет купила жилье отцу. Другие подробности о недвижимости родителей балерина раскрывать не стала.

Балерина также добавила, что проживает в особняке в Подмосковье. Площадь дома достигает 850 квадратных метров. На участке также есть гостевой дом на 200 «квадратов». Волочкова называет жилье своей крепостью.

«День начинаю с ледяного душа или с ледяной купели. Затем чай, овощной суп, и за этим следует самое главное — трехчасовая репетиция. Она проходит на третьем этаже дома, где устроен балетный зал площадью 80 квадратных метров», — уточнила балерина.