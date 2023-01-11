Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
1 час назад

Волочкова рассказала о давней покупке квартир для родителей

Lenta.ru

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что несколько лет назад купила родителям по квартире. Об этом она сообщила в интервью изданию для Teleprogramma.pro.

Волочкова рассказала о давней покупке квартир для родителей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Волочкова отметила, что ее родители давно развелись. В 18 лет она приобрела квартиру для матери, а в 25 лет купила жилье отцу. Другие подробности о недвижимости родителей балерина раскрывать не стала.

Балерина также добавила, что проживает в особняке в Подмосковье. Площадь дома достигает 850 квадратных метров. На участке также есть гостевой дом на 200 «квадратов». Волочкова называет жилье своей крепостью.

«День начинаю с ледяного душа или с ледяной купели. Затем чай, овощной суп, и за этим следует самое главное — трехчасовая репетиция. Она проходит на третьем этаже дома, где устроен балетный зал площадью 80 квадратных метров», — уточнила балерина.

Ранее у Волочковой нашли задолженность по уплате налога на земельный участок на Рублево-Успенском шоссе. Волочкова не оплатила налог на подмосковный участок, где она проживает. В целом она задолжала 51,5 тысячи рублей. В итоге налоговая подала иск к балерине.

Звёзды,Анастасия Волочкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители