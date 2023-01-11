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1 час назад

Певица Валерия рассказала о конфликтах с Пригожиным

Газета.Ru

Певица Валерия призналась в беседе с Prozvezd, что у нее случаются конфликты с мужем, продюсером Иосифом Пригожиным.

Певица Валерия рассказала о конфликтах с Пригожиным
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Валерии, супруги порой «ссорятся от души». Однако уточнила, что такие конфликты — кратковременные. Она объяснила, что пара никогда не бранится всерьез.

«Всплыли — помирились. Большая часть конфликтов приходилось в тот момент, когда дети находились в подростковом периоде. На самом деле ссоры в семьях как раз и случаются на почве воспитания детей», — поделилась артистка.

Певица сообщила, что пандемия сплотила их семью. Она заявила, что два месяца жила с Пригожиным «душа в душу».

Звёзды,Валерия,Иосиф Пригожин,
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