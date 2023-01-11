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1 час назад

Настя Ивлеева заверила, что "оставила" Элджея в 2022 году

Газета.Ru

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева заверила, что хочет оставить отношения со своим бывшим мужем, рэпером Элджеем в 2022 году, пишет «Пятый канал».

Ивлеева заверила, что "оставила" Элджея в 2022 году
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Друзья, дам один комментарий на тему шоу и вообще своей личной жизни (первый и последний раз): всех своих бывших, ВСЕХ!!! я оставляю в 2022! Пора двигаться дальше», — подчеркнула Ивлеева.

Несмотря на это поклонники продолжают задавать блогеру вопросы о возможном возобновлении романа с музыкантом. Однако Ивлеева уверяет, что не собирается вновь заводить отношения с экс-супругом. Она также подчеркнула, что реалити-шоу «Сердце Ивлеевой» также стоит оставить в прошлом.

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