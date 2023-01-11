5 знаменитостей, которым удалось победить рак

Эти знаменитости на собственном примере доказали, что страшный диагноз — не приговор.

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Николь Кидман

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Два года назад в интервью изданию The Sydney Morning Herald голливудская звезда сделала шокирующее признание: актриса рассказала, что пережила рак кожи. Она говорила, что халатно относилась к своему здоровью, пренебрегала средствами защиты от солнца и поэтому заработала этот страшный недуг. «У меня был рак кожи. Жалею ли, что была неосторожной с загаром? Конечно», — сообщила в интервью Кидман. Звезда добавила, что сейчас здорова, полна сил и хочет делиться своим опытом, чтобы предостеречь от ошибок других.

Кайли Миноуг

Кайли диагностировали рак груди в 2005 году во время гастрольного тура по Европе. Как только певица узнала о страшном диагнозе, то отменила все концерты и занялась лечением. Поначалу она была морально раздавлена. «Мне казалось, что жизнь кончена. Я была уверена, что со мной такого точно не случится», — признавалась Миноуг. Но вскоре звезда собралась с силами, прошла лампэктомию (удаление части молочной железы) и несколько сеансов химиотерапии. Певица боролась с болезнью три года, однако смогла выйти победителем: в 2008 году она сообщила, что рак ушел в ремиссию. С тех пор певица чувствует себя хорошо, но про болезнь не забыла. Кайли занялась благотворительностью и стала привлекать внимание общества к проблемам лечения рака молочной железы.

Майкл Дуглас

В 2010 актер признался, что ему диагностировали рак гортани. Позже в эфире британского телеканала ITV он сообщил, что это обман: на самом деле у актера была злокачественная опухоль языка. Дугласу могли полностью удалить не только этот орган, но и нижнюю челюсть. Перспективы были ужасными, однако актер не хотел рисковать участием в предстоящих проектах, поэтому солгал о деталях болезни. Недуг застал Майкла врасплох: он говорил, что всегда уделял внимание здоровью и проходил обследования. Несмотря ни на что, актер смог за год побороть болезнь. Его жена, актриса Кэтрин Зета-Джонс, считает, что он одержал победу благодаря сильному характеру. «Майкл — невероятно мужественный человек. Он буквально вырвал себя из когтей болезни!» — призналась Кэтрин.

Шэрон Осборн

Жена великого и ужасного Оззи Осборна узнала о своем диагнозе в 2002 году, столкнувшись с одним из самых тяжелых видов болезни — раком толстой кишки. Врачи говорили, что оптимистичный прогноз в ее случае составлял 40%, но Шэрон боролась. Думаете, она завязала с публичностью и ушла в тень? Еще чего! В этот период шли съемки «Семейки Осборнов», где супруга принимала активное участие. Скажем больше: она не скрывала диагноз от зрителей и боролась с раком под камерами на глазах у миллиона людей. Из-за болезни Шэрон в депрессию впали все члены семьи, кроме самой обладательницы диагноза. Она сохраняла бодрость духа и поддерживала домочадцев. Вскоре болезнь отступила, но в 2012 году на нее свалилась еще одна беда: у звезды нашли ген рака груди. Шэрон решила минимизировать риски и удалила молочные железы. Сейчас звезда пишет книгу, занимается благотворительностью и активно ведет соцсети. Пожелаем здоровья и миллиарда подписчиков, она этого заслуживает.

Лэнс Армстронг