Российская певица Анна Шурочкина , выступающая под псевдонимом Нюша, показала фигуру после родов. Соответствующие кадры появились в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В декабре 2022 года Нюша прошлась по улице в откровенном образе и вызвала споры в сети. Знаменитость выложила в соцсетях видео, на котором она запечатлена в фиолетовом платье, оформленном высоким разрезом на левом бедре, с вырезом на животе и завязками на груди, в туфлях на шпильке в тон наряда. Многие поклонники, свою очередь, заподозрили певицу в беременности, обратив внимание на ее выпирающий живот.