Звезда «Дома-2» показала ремонт в квартире в Турции

Бывшая участница телешоу «Дом-2» Дарья Пынзарь показала, как продвигается ремонт в их с мужем двухэтажной квартире, расположенной в Турции. Предварительный результат работы она продемонстрировала в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Пришли с инспекцией в нашу квартиру. Перенесли розетки по нашему дизайн-проекту. Вроде мелочь, а так радостно», — рассказала подписчикам Пынзарь.

На записях, сделанных звездой реалити-шоу, можно увидеть, что на данном этапе квартира не обставлена мебелью, однако в ней уже проведено электричество, стены выкрашены в светлый цвет, установлены двери, а на полу — ламинат.

Объект отличает наличие больших, практически панорамных окон в некоторых комнатах, а также просторной гардеробной. Блогерша подчеркнула, что «гардеробка мечты будет ее личным царством-государством». Она добавила, что с нетерпением ждет, когда в ней установят большое количество полок и огромное зеркало.

Кроме того, Пынзарь показала лестницу между этажами с черными мраморными ступеньками, отметив, что они ей очень нравятся.

«Думаю, в холле и на втором этаже классно будут смотреться черные вазы и элементы декора», — поделилась своим мнением она.