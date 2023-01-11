Муцениеце подарила сыну на 10-летие джинсы за 100 тысяч рублей

Джинсы стоимостью в 100 тысяч рублей от известного иностранного бренда Philipp Plein купила своему 10-летнему сыну на день рождения российская актриса, звезда сериала «Закрытая школа» и экс-жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце. Об этом она рассказала на личной странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По ее словам, ребенок сам попросил ее о таком подарке.