Гвен Стефани объявила себя японкой в ответ на обвинения

В ответ на обвинения в культурной апроприации Стефани сказала: «Я немного девушка из округа Ориндж, немного японка, немного англичанка». Она назвала неправильным то, что люди критикуют ее за вещи, которые ее вдохновляют. По мнению певицы, запрет на вдохновение чужими культурами приводит к разделению людей.