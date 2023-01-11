Девушка Тимати показала рельефную фигуру в леопардовом бикини

Девушка Тимати, модель Валентина Иванова устроила фотосессию в купальнике на отдыхе с рэпером. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Уже несколько недель модель и рэпер проводят время у океана. Валентина Иванова регулярно публикует фото с отдыха и показывает их досуг с Тимати. На одном из снимков она показал рельефную фигуру в леопардовом бикини. Модель снялась без макияжа и укладки.

Впервые слухи о возможном романе Тимати и Валентины Ивановой появились в январе, когда в сети начали распространяться фото, на которых рэпер отдыхает с моделью за границей. Уже в апреле пара впервые вышла в свет вместе. В начале декабря пара вместе появилась на свадьбе Оксаны Самойловой и Джигана. Выход произвел фурор, поскольку всего за несколько дней до мероприятия появилась информация о расставании пары.