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2 часа назад

Кети Топурия опубликовала редкое фото с годовалым сыном от Льва Деньгова

Super.ruиещё 1

Каникулы в семье Топурии идут полным ходом: она отдыхает на Бали с супругом Львом Деньговым, семилетней дочерью Оливией и малышом Адамом. Кети во второй раз стала мамой вскоре после свадьбы с бизнесменом: у пары родился сын, которому совсем скоро исполнится два года. Все это время певица скрывает лицо наследника и крайне редко делится его фотографиями.

Кети Топурия опубликовала редкое фото с годовалым сыном
Фото: Super.ruSuper.ru

На отдыхе Топурия впервые за долгое время опубликовала фото с Адамом. Хоть внешность мальчика все еще остается тайной, видно, что звездный наследник сильно подрос. А еще кадры выглядят очень трогательными — певице явно идет материнство.

Super.ru
Super.ru

Надеемся, Кети не будет долго томить фанатов и все-таки покажет лицо мальчика в ближайшее время. Ну а пока можно посмотреть на взрослеющую дочку певицы от первого брака с предпринимателем Львом Гейхманом. Оливия растет копией мамы!

Звёзды,Лев Гейхман,
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