Кети Топурия опубликовала редкое фото с годовалым сыном

Каникулы в семье Топурии идут полным ходом: она отдыхает на Бали с супругом Львом Деньговым, семилетней дочерью Оливией и малышом Адамом. Кети во второй раз стала мамой вскоре после свадьбы с бизнесменом: у пары родился сын, которому совсем скоро исполнится два года. Все это время певица скрывает лицо наследника и крайне редко делится его фотографиями.

Фото: Super.ru Super.ru

На отдыхе Топурия впервые за долгое время опубликовала фото с Адамом. Хоть внешность мальчика все еще остается тайной, видно, что звездный наследник сильно подрос. А еще кадры выглядят очень трогательными — певице явно идет материнство.

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