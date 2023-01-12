Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
54 минуты назад

Ани Лорак поделилась кадрами в объятиях незнакомца: кто он

Super.ruиещё 2

Ани Лорак, которая на время покидала страну, все же вернулась в Россию. Звезда присутствовала на новогодних концертах и засветилась на дне рождения дочери Филиппа Киркорова, куда приехала в последний момент. Артистка украинского происхождения старается избегать лишнего внимания и общения с прессой, но с подписчиками поделилась радостным моментом. Улыбчивая Каролина опубликовала короткий ролик, где буквально светится от счастья в объятиях незнакомца. Кадры сопровождает загадочная подпись: «Начинается что-то новое».

Лорак поделилась кадрами в объятиях незнакомца: кто он
Фото: Super.ruSuper.ru

Фанаты заподозрили в высоком спутнике знаменитости нового избранника. «Хороший парень, будьте счастливы», — написала подписчица. Не обошел вниманием ролик и Филипп Киркоров. «Храни тебя Господь», — прокомментировал король российской эстрады. Но кто же он, этот таинственный незнакомец?

Мужчина по имени Исаак Виджраку позиционирует себя как потомка африканских шаманов, целителя и «холистического терапевта». Известно, что он родился в Барселоне. Сейчас мужчина живет на Ибице — местоположение указано на его странице в Инстаграме (запрещен в РФ). Ани Лорак, по всей видимости, обратилась к нему для восстановления душевного спокойствия. Еще 12 декабря звезда делилась записью, где медитирует в позе лотоса под руководством инструктора. Лица йога не видно, но опознать его нетрудно. Ани Лорак поблагодарила своего ментора в посте.

Звёзды,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители