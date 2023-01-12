Лорак поделилась кадрами в объятиях незнакомца: кто он

Ани Лорак, которая на время покидала страну, все же вернулась в Россию. Звезда присутствовала на новогодних концертах и засветилась на дне рождения дочери Филиппа Киркорова, куда приехала в последний момент. Артистка украинского происхождения старается избегать лишнего внимания и общения с прессой, но с подписчиками поделилась радостным моментом. Улыбчивая Каролина опубликовала короткий ролик, где буквально светится от счастья в объятиях незнакомца. Кадры сопровождает загадочная подпись: «Начинается что-то новое».

Фото: Super.ru Super.ru

Фанаты заподозрили в высоком спутнике знаменитости нового избранника. «Хороший парень, будьте счастливы», — написала подписчица. Не обошел вниманием ролик и Филипп Киркоров. «Храни тебя Господь», — прокомментировал король российской эстрады. Но кто же он, этот таинственный незнакомец?