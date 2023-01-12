Лорак поделилась кадрами в объятиях незнакомца: кто он

Ани Лорак, которая на время покидала страну, все же вернулась в Россию. Звезда присутствовала на новогодних концертах и засветилась на дне рождения дочери Филиппа Киркорова, куда приехала в последний момент. Артистка украинского происхождения старается избегать лишнего внимания и общения с прессой, но с подписчиками поделилась радостным моментом. Улыбчивая Каролина опубликовала короткий ролик, где буквально светится от счастья в объятиях незнакомца. Кадры сопровождает загадочная подпись: «Начинается что-то новое».
Фанаты заподозрили в высоком спутнике знаменитости нового избранника. «Хороший парень, будьте счастливы», — написала подписчица. Не обошел вниманием ролик и Филипп Киркоров. «Храни тебя Господь», — прокомментировал король российской эстрады. Но кто же он, этот таинственный незнакомец?
Мужчина по имени Исаак Виджраку позиционирует себя как потомка африканских шаманов, целителя и «холистического терапевта». Известно, что он родился в Барселоне. Сейчас мужчина живет на Ибице — местоположение указано на его странице в Инстаграме (запрещен в РФ). Ани Лорак, по всей видимости, обратилась к нему для восстановления душевного спокойствия. Еще 12 декабря звезда делилась записью, где медитирует в позе лотоса под руководством инструктора. Лица йога не видно, но опознать его нетрудно. Ани Лорак поблагодарила своего ментора в посте.