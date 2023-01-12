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3 часа назад

Виктория Дайнеко с округлившимся животом посетила премьеру фильма Гая Ричи

Слово и Делоиещё 2

Певица Виктория Дайнеко вместе с супругом Романом посетила премьерный показ фильма режиссера Гая Ричи. Все внимание присутствующих было приковано к заметно округлившемуся животу звезды.

Дайнеко заподозрили в беременности после выхода в свет
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Сама певица пока не объявляла о своей беременности. Однако на протяжении вечера она держала руку у живота. Для выхода в свет Дайнеко выбрала просторное белое платье, которое скрывало ее формы, передает газета «Московский Комсомолец».

Информация об интересном положении звезды не имеет подтверждений и остается на уровне слухов. Однако поклонники предполагают, что Дайнеко находится на раннем сроке беременности, поскольку еще недавно ее живот был не так заметен.

Звёзды,Виктория Дайнеко,
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