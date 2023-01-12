Дайнеко заподозрили в беременности после выхода в свет

Певица Виктория Дайнеко вместе с супругом Романом посетила премьерный показ фильма режиссера Гая Ричи. Все внимание присутствующих было приковано к заметно округлившемуся животу звезды.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Сама певица пока не объявляла о своей беременности. Однако на протяжении вечера она держала руку у живота. Для выхода в свет Дайнеко выбрала просторное белое платье, которое скрывало ее формы, передает газета «Московский Комсомолец».