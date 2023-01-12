Звезда «Дома-2» объяснила, почему скрывает отца ребенка

Личный блог экс-участницы скандальной телестройки Алианы Устиненко постепенно превращается в мамский. Девушка уже на солидном сроке и делится с подписчиками буквально каждой подробностью о том, как протекает ее беременность. Однако имени отца ребенка раскрывать не спешит.

Фото: Super.ru Super.ru

Поклонники звезды таким подходом недовольны.

«В чем смысл скрывать отца ребенка? И до какого времени эта скрытность будет?» — поинтересовался подписчик. «А с чего вы взяли, что я скрываю? Просто пока не делюсь этим в своем блоге, по своим причинам», — загадочно написала звезда.

Алиана добавила, что и беременность какое-то время держала в секрете, поскольку у нее были проблемы со здоровьем.

Таить личность отца до победного Алиана все же не собирается.

«Понятное дело, что не показывать долго не получится. Все будет, просто чуть позже», — объяснила она.