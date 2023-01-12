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2 часа назад

В сети восхитились внешностью бывшего «ангела» Victoria's Secret в бикини

Lenta.ruиещё 2

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в купальнике и восхитила пользователей сети. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), который насчитывает 11,5 миллиона подписчиков.

В сети восхитились фото «ангела» Victoria's Secret в бикини
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенном кадре бывший «ангел» Victoria's Secret позирует, сидя на берегу моря и скрестив согнутые в коленях ноги. 41-летняя манекенщица надела черное бикини с треугольными чашками и завязками на бедрах. Она распустила волосы и дополнила образ солнцезащитными очками, ожерельями и браслетами. В качестве локации знаменитость указала мексиканский остров Хольбош.

Поклонники высказали свое мнение о внешности Амбросио в комментариях, сделав ей комплименты.

«Сексуальная и великолепная», «Такая красавица», «Как всегда, восхитительная и горячая», «Слово "красавица" не сможет описать, насколько ты прекрасна», — отметили фанаты.

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