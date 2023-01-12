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1 час назад

Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк, живущая в ОАЭ, призналась, что скучает по русской зиме

runews24.ru

Анна не так давно переехала со своим супругом в Дубай.

Дочь Заворотнюк призналась, что скучает по русской зиме
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что скучает по снежной и морозной зиме в России.

Напомним, что девушка вместе со своим мужем переехала жить в Дубай. Не так давно она рассказывала о сложностях, с которыми столкнулась в ОАЭ.

В этот же раз Анна заявила, что ей не хватает снежной и морозной зимы.

«Никогда не думала, что скажу это, но скучаю по зиме. Есть что-то родное и особенное в уютной и морозной зиме», — написала на своей странице в социальных сетях блогер.

Звёзды,Анастасия Заворотнюк,
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