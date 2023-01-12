Лолита похвасталась фигурой в купальнике

«Смотрю на себя и думаю: ну, хороша же! Ну, хороша! Уже сроки взяли на ноябрь, чтобы 60 отпраздновать. По-моему, еще есть, чем внешне… Ну, а связки подтянутся. И, надеюсь, за год новые треки тоже», — похвасталась звезда.