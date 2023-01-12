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1 час назад

Лолита похвасталась фигурой в купальнике

Lenta.ru

Российская певица Лолита Милявская снялась в откровенном образе. Соответствующее видео появились в ее Telegram-канале.

Лолита похвасталась фигурой в купальнике
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На размещенных кадрах 59-летняя знаменитость позирует на фоне моря, сидя на шезлонге. На ней надет слитный купальник черного цвета, оформленный кружевным верхом. Ее образ дополняют платок с золотистыми узорами, солнцезащитные очки и часы.

Lenta.ru

«Смотрю на себя и думаю: ну, хороша же! Ну, хороша! Уже сроки взяли на ноябрь, чтобы 60 отпраздновать. По-моему, еще есть, чем внешне… Ну, а связки подтянутся. И, надеюсь, за год новые треки тоже», — похвасталась звезда.

Звёзды,Лолита Милявская,
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