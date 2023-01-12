Ида Галич назвала Ану де Армас "самой красивой девушкой на свете"

Галич назвала де Армас «самой красивой девушкой на свете». Ведущая призналась, что плохо знакома с биографией и фильмографией актрисы, но все же «влюбилась в ее красоту». Она также похвалила наряд артистки, в котором та пришла на премию «Золотой глобус».