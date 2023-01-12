Ида Галич назвала Ану де Армас "самой красивой девушкой на свете"

Телеведущая и блогерша Ида Галич восхитилась в Telegram-канале внешностью испанской актрисы Аны де Армас.
Галич назвала де Армас «самой красивой девушкой на свете». Ведущая призналась, что плохо знакома с биографией и фильмографией актрисы, но все же «влюбилась в ее красоту». Она также похвалила наряд артистки, в котором та пришла на премию «Золотой глобус».
«И платье ее мне более-менее понравилось на вчерашнем вечере, почти все остальные не особо зашли», — заявила Галич.
Ана де Армас известна по ролям в фильмах «Блондинка», «Не время умирать» и «Достать ножи».
Ранее сообщалось, что актриса купила дом с шестью спальнями за $7 млн.