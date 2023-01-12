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57 минут назад

Ида Галич назвала Ану де Армас "самой красивой девушкой на свете"

Газета.Ruиещё 2

Телеведущая и блогерша Ида Галич восхитилась в Telegram-канале внешностью испанской актрисы Аны де Армас.

Ида Галич назвала Ану де Армас "самой красивой девушкой на свете"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Галич назвала де Армас «самой красивой девушкой на свете». Ведущая призналась, что плохо знакома с биографией и фильмографией актрисы, но все же «влюбилась в ее красоту». Она также похвалила наряд артистки, в котором та пришла на премию «Золотой глобус».

«И платье ее мне более-менее понравилось на вчерашнем вечере, почти все остальные не особо зашли», — заявила Галич.

Ана де Армас известна по ролям в фильмах «Блондинка», «Не время умирать» и «Достать ножи».

Ранее сообщалось, что актриса купила дом с шестью спальнями за $7 млн.

Звёзды,Ида Галич,Ана де Армас,
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