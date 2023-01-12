Бейонсе предлагала Бритни Спирс сняться в своем клипе

Певица Бейонсе попросила Бритни Спирс сняться в своем музыкальном клипе. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на анонимные источники.

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В конечном итоге сотрудничество исполнительниц так и не состоялось по неизвестным причинам. Бейонсе и Спирс уже работали вместе раньше. В 2004 году дуэт исполнил хит группы Queen «We Will Rock You» в рекламе Pepsi с певицей Pink.