Бейонсе предлагала Бритни Спирс сняться в своем клипе

Певица Бейонсе попросила Бритни Спирс сняться в своем музыкальном клипе. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на анонимные источники.
В конечном итоге сотрудничество исполнительниц так и не состоялось по неизвестным причинам. Бейонсе и Спирс уже работали вместе раньше. В 2004 году дуэт исполнил хит группы Queen «We Will Rock You» в рекламе Pepsi с певицей Pink.
Спирс анонсировала долгожданное возвращение к творчеству в августе 2022 года, когда выпустила с Элтоном Джоном песню «Hold me Closer». Ремикс на песню «Tiny Dancer», выпущенную Джоном в 1971 году, дебютировал на шестом месте в Billboard Hot 100, став первым синглом Спирс в топ-10 за десятилетие.