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42 минуты назад

Бейонсе предлагала Бритни Спирс сняться в своем клипе

Газета.Ru

Певица Бейонсе попросила Бритни Спирс сняться в своем музыкальном клипе. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на анонимные источники.

Бейонсе предлагала Бритни Спирс сняться в своем клипе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В конечном итоге сотрудничество исполнительниц так и не состоялось по неизвестным причинам. Бейонсе и Спирс уже работали вместе раньше. В 2004 году дуэт исполнил хит группы Queen «We Will Rock You» в рекламе Pepsi с певицей Pink.

Спирс анонсировала долгожданное возвращение к творчеству в августе 2022 года, когда выпустила с Элтоном Джоном песню «Hold me Closer». Ремикс на песню «Tiny Dancer», выпущенную Джоном в 1971 году, дебютировал на шестом месте в Billboard Hot 100, став первым синглом Спирс в топ-10 за десятилетие.

Звёзды,Пинк,Элтон Джон,Бритни Спирс,
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