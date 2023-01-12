Звезду "50 оттенков серого" раскритиковали за рекламу Gucci

«Крокодилы, которых убивают ради их шкур, содержатся в грязных, переполненных резервуарах на «крокодиловых фермах». А чтобы получить змеиную кожу, охотники разрушают их дома, прибивают змей к деревьям, а затем снимают с них кожу живьем. Змеи могут страдать несколько дней, прежде чем погибнуть от шока или обезвоживания», — заявил представитель PETA.