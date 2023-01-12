Звезду "50 оттенков серого" раскритиковали за рекламу Gucci

Дакоту Джонсон раскритиковали за рекламную кампанию Gucci, в которой она носит сумки из кожи рептилий. Об этом сообщает Daily Mail.
33-летняя актриса подверглась критике со стороны организации по защите прав животных PETA после того, как она стала официальным послом итальянского бренда Gucci и появилась в рекламной кампании с сумкой из кожи питона и крокодила. Представители организации направили Джонсон письмо, в котором рассказали, как добывается кожа рептилий для дорогих сумок.
«Крокодилы, которых убивают ради их шкур, содержатся в грязных, переполненных резервуарах на «крокодиловых фермах». А чтобы получить змеиную кожу, охотники разрушают их дома, прибивают змей к деревьям, а затем снимают с них кожу живьем. Змеи могут страдать несколько дней, прежде чем погибнуть от шока или обезвоживания», — заявил представитель PETA.
PETA попросила Дакоту Джонсон «пообещать прекратить носить и рекламировать модные вещи из экзотической кожи» и заменить их на веганские альтернативы.