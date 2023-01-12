Какой всем запомнилась супермодель 90-х Татьяна Патитц

Немецкая актриса и супермодель Татьяна Патитц умерла 11 января в возрасте 56 лет. Причиной смерти стал рак молочной железы. Какой вспоминают Татьяну Патитц и как она стала знаменитой? Рассказываем в материале «Рамблера».

1/8 Немецкая актриса и супермодель Татьяна Патитц умерла 11 января в возрасте 56 лет. Причиной смерти стал рак молочной железы. Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Татьяна Патитц была одним из секс-символов 90-х. Фото: legion-media.ru 3/8 Она входила в «большую шестерку» супермоделей вместе с Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Линдой Евангелистой, Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон. Фото: legion-media.ru 4/8 Супермоделями их стали называть благодаря снимкам фэшн-фотографа Питер Линдберга, который во многом помог им сделать успешную карьеру. Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Моделью Патитц стала в 17 лет, когда в 1983 году заняла третье место на конкурсе моделей в Стокгольме. Фото: Peter Lindbergh 6/8 После этого были знаменитые фотосессии Линдберга, сотрудничество с фотографами Хербом Ритцем, Патриком Демаршелье и крупными брендами. Фото: Peter Lindbergh 7/8 По словам главного редактора Vogue Анны Винтур, Татьяна Патитц была «загадочной» и «недосягаемой». Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 После смерти у супермодели остался 18-летний сын Иона. Фото: globallookpress.com

Татьяна Патитц была одним из секс-символов 90-х. Она входила в «большую шестерку» супермоделей вместе с Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Линдой Евангелистой, Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон. Супермоделями их стали называть благодаря снимкам фэшн-фотографа Питер Линдберга, который во многом помог им сделать успешную карьеру. Еще не будучи всемирно известными, он организовал знаменитую съемку для августовского номера американского Vogue 1988 года, на которой девушки вместе позируют в белых рубашках на пустынном пляже. Еще большую реакцию у общественности вызвала обложка британского Vogue за январь 1990 года — уже ставший культовым совместный портрет Линды, Наоми, Синди, Татьяны и Кристи. После этого кадра их стали приглашать сниматься в клипах, участвовать в модных показах. Девушки стали получать огромные по меркам индустрии гонорары, а их личная и профессиональная жизнь стала освещаться в СМИ как жизнь крупнейших голливудских актеров.

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Однако, по словам главного редактора Vogue Анны Винтур, Татьяна Патитц привлекала к себе гораздо меньше внимания, чем остальные супермодели, она была «загадочной» и «недосягаемой»:

«Татьяна всегда была европейским символом шика, как Роми Шнайдер и Моника Витти. Она была гораздо менее заметна, чем ее соратницы — более загадочная, более взрослая, более недосягаемая, — и в этом была своя привлекательность».

Как началась ее модельная карьера? Татьяна Патитц родилась в 1966 году в Гамбурге. Мать девушки была эстонкой, а отец — немцем. В детстве они переехали на юг Швеции, в город Сканер. Моделью Патитц стала в 17 лет, когда в 1983 году заняла третье место на конкурсе моделей в Стокгольме. В качестве приза будущая супермодель поехала в Париж и получила там срочный контракт. Там ее заметили, после чего были знаменитые фотосессии Линдберга, сотрудничество с фотографами Хербом Ритцем и Патриком Демаршелье, брендами Valentino, Chanel, Fendi, Bill Blass, Herve Leger, Donna Karan и многими другими. В последний раз модель вышла на подиум, когда участвовала в показе бренда Etro сезона осень-зима 2019/20.

Татьяна Патитц была замужем за Джейсоном Джонсоном, но после шести лет брака супруги развелись. После смерти у супермодели остался 18-летний сын Иона. Коллеги Патитц выразили свои соболезнования семье в социальных сетях:

«Мы были детьми вместе в индустрии моды, и я чувствую, что мы выросли вместе. Мы были вместе на стольких съемках и за кулисами шоу. Я находила ее мягкой, чуткой, доброй, любознательной. Невозможно забыть эти пронзительные глаза. Её любовь к животным и природе была заразительной. Мои соболезнования семье, особенно сыну, которого она так обожала», - написала модель Синди Кроуфорд.

Актриса Мила Йовович тоже вспомнила, как впервые познакомилась с супермоделью. Она написала, что Татьяна заботилась о ней в самом начале модельной карьеры, когда ей было всего 13 лет: