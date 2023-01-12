"Опечаленную" Кейт Миддлтон поймали папарацци

Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после выхода мемуаров принца Гарри. Новые фотографии принцессы Уэльской, сделанные папарацци, публикует Mirror.
Папарацци засняли Кейт Миддлтон, пока та ехала за рулем автомобиля. Принцесса Уэльская возвращалась в Кенсингтонский дворец в Лондон из школы Лэмбрук в Беркшире, куда отвозила на занятия Джорджа, Шарлотту и Луи.
На опубликованных снимках Кейт Миддлтон запечатлена в бежевом пальто и клетчатом шарфе. По мнению журналистов Mirror, принцесса Уэльская выглядит «опечаленной» после нападок принца Гарри.
10 января вышли мемуары принца Гарри «Spare» («Запасной»). В своей книге герцог Сассекский слил переписку Кейт Миддлтон и Меган Маркл, которая довела его супругу до слез накануне свадьбы.