"Опечаленную" Кейт Миддлтон поймали папарацци

Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после выхода мемуаров принца Гарри. Новые фотографии принцессы Уэльской, сделанные папарацци, публикует Mirror.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Папарацци засняли Кейт Миддлтон, пока та ехала за рулем автомобиля. Принцесса Уэльская возвращалась в Кенсингтонский дворец в Лондон из школы Лэмбрук в Беркшире, куда отвозила на занятия Джорджа, Шарлотту и Луи.

На опубликованных снимках Кейт Миддлтон запечатлена в бежевом пальто и клетчатом шарфе. По мнению журналистов Mirror, принцесса Уэльская выглядит «опечаленной» после нападок принца Гарри.