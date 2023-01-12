Блогерша Пушман рассказала о замершей беременности

Блогерша Юлия Пушман откровенно поделилась историей о своей замершей беременности на YouTube-канале.
Пушман призналась, что через несколько месяцев после замужества решила завести ребенка. Однако она и ее супруг столкнулись с проблемами при зачатии. Оказалось, что у блогерши низкий уровень прогестерона — гормона, влияющего на зачатие и вынашивание малыша. Врачи порекомендовали пропить ей гормональные таблетки, но та отказалась, отметив, что сделает это только в крайнем случае.
После нескольких попыток у блогерши получилось забеременеть. Пушман объяснила, что во время положения у нее изначально возникли проблемы с щитовидной железой, а уровень прогестерона оставался низким. Однако, несмотря на недуги, беременность поначалу проходила легко.
На шестой недели беременности в семье Пушман случилось несчастье — умер ее дедушка. Девушка старалась не нервничать, так как была в положении, но ей было очень тяжело морально. Более того, ей пришлось отказать от поездки на похjроны, чтобы сберечь ребенка.
«Несмотря на то, какая это была большая для нас радость — беременность, я не могла радоваться. У меня не получалось. Боль от потери была намного сильнее», — поделилась Пушман.
Во время УЗИ на 10-й неделе врачи не увидели сердцебиения малыша и диагностировали замершую беременность. Некоторое время девушка не могла принять эту новость и даже хотела еще раз сделать УЗИ, но потом отказалась, приняв случившееся.
«Надеюсь все эти неприятности в моей жизни закончатся», — заключила Пушман. Он объяснила, что поделилась своей историей, чтобы помочь девушкам, которые находятся в похожей ситуации, понять, что они не одни.