Блогерша Пушман рассказала о замершей беременности

Блогерша Юлия Пушман откровенно поделилась историей о своей замершей беременности на YouTube-канале.

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Пушман призналась, что через несколько месяцев после замужества решила завести ребенка. Однако она и ее супруг столкнулись с проблемами при зачатии. Оказалось, что у блогерши низкий уровень прогестерона — гормона, влияющего на зачатие и вынашивание малыша. Врачи порекомендовали пропить ей гормональные таблетки, но та отказалась, отметив, что сделает это только в крайнем случае.

После нескольких попыток у блогерши получилось забеременеть. Пушман объяснила, что во время положения у нее изначально возникли проблемы с щитовидной железой, а уровень прогестерона оставался низким. Однако, несмотря на недуги, беременность поначалу проходила легко.

На шестой недели беременности в семье Пушман случилось несчастье — умер ее дедушка. Девушка старалась не нервничать, так как была в положении, но ей было очень тяжело морально. Более того, ей пришлось отказать от поездки на похjроны, чтобы сберечь ребенка.

«Несмотря на то, какая это была большая для нас радость — беременность, я не могла радоваться. У меня не получалось. Боль от потери была намного сильнее», — поделилась Пушман.

Во время УЗИ на 10-й неделе врачи не увидели сердцебиения малыша и диагностировали замершую беременность. Некоторое время девушка не могла принять эту новость и даже хотела еще раз сделать УЗИ, но потом отказалась, приняв случившееся.