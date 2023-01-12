Рита Ора снялась топлес и анонсировала выход новой песни

Певица Рита Ора анонсировала выход новой песни «You Only Love Me», опубликовав фотографию топлес. Соответствующим снимком она поделилась с поклонниками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

На опубликованном фото 32-летняя Рита Ора позирует топлес на кровати. «Рада, наконец, анонсировать мою новую песню «You Only Love Me». Выйдет 27 января!» — написала она.

В прошлом году Рита Ора вышла за Тайку Вайтити, с которым встречалась около года. Певица и кинорежиссер тайно поженились в Лондоне и отметили это событие в узком кругу родственников и близких друзей. Ожидается, что вскоре пара устроит пышную свадьбу.