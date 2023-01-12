Волочкова о травме из-за шпагата: «Я рыдала от боли»

«Вчера я пошла в балетный зал, чтобы понять, в каком тонусе мои мышцы. И я просто плакала в зале, я рыдала от боли. Я попросила даже выключить кондиционеры, потому что мне нужно тепло для моих мышц. Это не сустав, это связки, боль в которых проходит очень тяжело. Мне очень плохо, очень тяжело ходить, поэтому я езжу на багги. Также я немного гуляю и много плаваю», — подчеркнула Анастасия в беседе с «Московским комсомольцем».