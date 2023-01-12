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1 час назад

Волочкова рассказала о травме из-за шпагата: «Я рыдала от боли»

WomanHit.ru

Балерина Анастасия Волочкова по традиции улетела после празднования Нового года на Мальдивы. Там звезда наслаждается отдыхом в компании своего жениха Дмитрия.

Волочкова о травме из-за шпагата: «Я рыдала от боли»
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Однако отпуск принес звезде не только положительные эмоции, но и отрицательные — во время поездки на острова Анастасия столкнулась с обострением старой травмы, которую артистка получила во время тренировок.

«Это случилось тогда, когда в 9 лет я пришла в балетное училище, и обнаружилось, что у меня нет никаких профессиональных врожденных данных. Для того чтобы вырабатывать эту растяжку, выворотность, гибкость, подъем, необходимо было прилагать невероятное количество усилий. Конечно, первое, что нужно было освоить, это растяжку и шпагат, которым сейчас многие взбудоражены. Так что эта непростая работа вызывает воспалительный процесс на протяжении всей моей трудовой деятельности. И когда паховая зона начинает воспаляться, это потом проходит очень долго», — рассказала балерина.

Волочкова отметила, что в ноябре и декабре у нее был загруженный график — она постоянно тренировалась и выступала на сцене.

«И прилетев на Мальдивы, я почувствовала, что мне больно. Честно говоря, уже в декабре я станцевала два спектакля на обезболивающих уколах», — призналась знаменитость.

Звезда верит, что Индийский океан ее вылечит.

«Вчера я пошла в балетный зал, чтобы понять, в каком тонусе мои мышцы. И я просто плакала в зале, я рыдала от боли. Я попросила даже выключить кондиционеры, потому что мне нужно тепло для моих мышц. Это не сустав, это связки, боль в которых проходит очень тяжело. Мне очень плохо, очень тяжело ходить, поэтому я езжу на багги. Также я немного гуляю и много плаваю», — подчеркнула Анастасия в беседе с «Московским комсомольцем».

Балерина добавила, что будет проходить полноценное лечение, когда вернется в Москву. По словам Волочковой, она пойдет к врачу уже на следующей день после окончания отпуска.

Звёзды,Анастасия Волочкова,
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