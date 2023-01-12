Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+5° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
1 час назад

Гордон Рамзи заступился за сына Дэвида Бекхэма, которого обвинили в неумении готовить

Газета.Ru

Известный британский шеф-повар Гордон Рамзи заступился за старшего сына футболиста Дэвида Бекхэма Бруклина. Об этом сообщает Daily Mail.

Гордон Рамзи заступился за сына Дэвида Бекхэма
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Бруклин Бекхэм увлекается кулинарией. В будущем первенец футболиста Дэвида Бекхэма планирует открыть «настоящий английский паб», а пока практикуется в готовке и публикует любимые рецепты в социальных сетях. На прошлой неделе он выложил видео-туториал, в котором показал, как приготовить жаркое из говядины. Однако подписчики не оценили поварской талант парня. Многим показалось, что он недодержал мясо в духовке, и оно оказалось сырым.

Шеф-повар Гордон Рамзи решил заступиться за Бекхэма-младшего, обвиненного в неумении готовить. Он заявил, что не видел ролика с «якобы сырым мясом».

«Бруклин рос с моими детьми, он является сыном наших дорогих друзей. Даже в 12 лет, играя в футбол, он интересовался едой. Так что я рад, что он пошел по этому пути и нашел то, что ему действительно нравится», — высказался Рамзи.

По его словам, к Бруклину относятся предвзято из-за знаменитой фамилии.

«Это тяжело, не так ли? Он не просил родиться в семье звезд. У меня нет к нему претензий, наоборот я в предвкушении. К нам присоединился еще один шеф-повар», — добавил он.

На защиту Бруклина также встала его мама, бывшая солистка группы Spice Girls и бизнесвумен Виктория Бекхэм.

«Редкие люди не бывают сырыми», — съязвила она.

Звёзды,Гордон Рамзи,Виктория Бекхэм,Дэвид Бекхэм,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители