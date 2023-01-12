Гордон Рамзи заступился за сына Дэвида Бекхэма

Известный британский шеф-повар Гордон Рамзи заступился за старшего сына футболиста Дэвида Бекхэма Бруклина. Об этом сообщает Daily Mail.
Бруклин Бекхэм увлекается кулинарией. В будущем первенец футболиста Дэвида Бекхэма планирует открыть «настоящий английский паб», а пока практикуется в готовке и публикует любимые рецепты в социальных сетях. На прошлой неделе он выложил видео-туториал, в котором показал, как приготовить жаркое из говядины. Однако подписчики не оценили поварской талант парня. Многим показалось, что он недодержал мясо в духовке, и оно оказалось сырым.
Шеф-повар Гордон Рамзи решил заступиться за Бекхэма-младшего, обвиненного в неумении готовить. Он заявил, что не видел ролика с «якобы сырым мясом».
«Бруклин рос с моими детьми, он является сыном наших дорогих друзей. Даже в 12 лет, играя в футбол, он интересовался едой. Так что я рад, что он пошел по этому пути и нашел то, что ему действительно нравится», — высказался Рамзи.
По его словам, к Бруклину относятся предвзято из-за знаменитой фамилии.
«Это тяжело, не так ли? Он не просил родиться в семье звезд. У меня нет к нему претензий, наоборот я в предвкушении. К нам присоединился еще один шеф-повар», — добавил он.
На защиту Бруклина также встала его мама, бывшая солистка группы Spice Girls и бизнесвумен Виктория Бекхэм.
«Редкие люди не бывают сырыми», — съязвила она.