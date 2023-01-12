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1 час назад

Рита Дакота и Влад Соколовский вместе отдыхают в Сочи, а подписчики в шоке: «Это дурдом!»

Super.ru

Вчера Рита Дакота, благополучно завершив эпопею с коррекцией губ, прилетела в Сочи к бывшему мужу Владу Соколовскому, который буквально на днях побывал на столе хирурга (ему удалили аппендицит). Экс-супруги постят одинаковый контент в запрещенной сети: совместные прогулки по городу, бесконечные обнимашки с родственниками и, конечно, снимки общей дочери Мии. Но стоит заметить, что звезды сошлись в одном месте и кадре не просто так, а по случаю семейного торжества: маме Соколовского и бабушке Мии исполнилось 70 лет. К слову, глядя на фото именинницы, подписчики удивляются, как же потрясающе она выглядит.

Совместный отдых Дакоты и Соколовского удивил подписчиков звезд
Фото: Super.ruSuper.ru

«Никто не верит, что маме 70! И я тоже...», — признается в Инстаграм (запрещен в РФ) Влад.

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Да и мы.

«Смотрите, какая у меня чудесная компания! — комментирует видео с бывшим мужем Рита. — Мия и ее папа! Я прилетела в Сочи, и не просто, а к бывшему мужу. Точнее — к его семье. На юбилей к нашей бабушке Ире (маме Влада)», — сразу внесла ясность певица.

Ну чтобы никто ничего такого не подумал.

Мнения подписчиков о происходящем разделились. Большинство, конечно, восторгаются и восхищаются трогательными отношениями бывших супругов. Но нашлись и те, кто не понял этого и осудил звезд.

«Извините, но это дурдом. Вы, конечно, молодец, без комплексов. Но новую его жену жалко. Даже на фото видно, как она себя чувствует в этом дурдоме. Даже под защиту папы Влада ушла. И ему, видимо, понятно ее настроение», — написала одна девушка.

На это Рита ответила философски:

«Все, что вы видите в других людях, — это исключительно ваше. У нас теплые отношения с Линой (девушка Влада, модель Ангелина Суркова. — Прим. ред.). И у Мии с Линой тоже», — успокоила неравнодушных фолловеров Дакота.

Напомним, что Рита и Влад развелись в 2018 году. Причиной певица называла многочисленные измены мужа. Поначалу экс-супруги даже не виделись, но спустя время стали общаться по-дружески. Осенью 2022 года Влад посетил сольный концерт бывшей жены и активно поддержал ее в соцсетях. Также в октябре прошлого года экс-супруги вместе отметили пятилетие дочери Мии.

Звёзды,Рита Дакота,Влад Соколовский,
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