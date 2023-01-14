Что стало с первой солисткой группы «Ленинград»

Красавицу с копной огненно-рыжих волос Юлию Коган хорошо знают поклонники группы «Ленинград». Девушка, выступавшая поначалу на позиции бэк-вокалистки, в результате стала солисткой знаменитого музыкального коллектива. Правда, солисткой Юлия пробыла не так уж и долго, но запомниться всем успела. Как сложилась жизнь первой солистки «Ленинграда» после ухода из группы, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Соцсети Соцсети

Юлия Коган получила профессиональное образование: она имеет диплом актера музыкального театра. Но обладательница сильного голоса начала свою карьеру еще до окончания учебного заведения: Коган была одной из главных солисток театра «Зазеркалье». Одно время девушка пробовала себя в роли модели, позируя для фотографов и участвуя в съемках рекламы, но в итоге отказалась от такой карьеры, решив посвятить свою жизнь музыке.

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Коган принимала участие в различных музыкальных конкурсах, становилась обладательницей многих престижных наград, но настоящая стабильность и популярность пришла к ней, когда она стала бэк-вокалисткой группы Сергея Шнурова «Ленинград».

Она проработала в коллективе до его распада из-за творческих разногласий музыкантов, затем сотрудничала с питерской командой «St. Petersburg Ska-Jazz Review», но когда в 2011 году «Ленинград» воссоединился, не раздумывая, вернулась в группу. Теперь уже в качестве полноправной солистки.

Солисткой в «Ленинграде» Юлия была чуть больше года: девушка вышла замуж за фотографа Антона Бута и забеременела. Все свои силы Коган в это время направила на заботу о себе, муже и подготовку к рождению дочери. А выйдя из декрета, Юлия официально ушла из «Ленинграда».

Коган пригласили на один из телеканалов в качестве ведущей, и Юлия не упустила шанс попробовать себя в новой роли, в которой весьма успешно себя проявила.

С 2014 года Коган решила заняться сольной карьерой, а уже в 2015-м вышел ее первый сольный альбом «Огонь-Баба». В 2017 году певица представила публике второй альбом под названием «Жесткая лирика», в который вошло десять песен.