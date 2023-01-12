Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
21 минуту назад

Дарья Повереннова осудила девушек, ругающихся матом в общественных местах

Газета.Ru

Актриса Дарья Повереннова осудила в Telegram-канале девушек за мат в общественных местах.

Повереннова осудила девушек, ругающихся матом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Повереннова рассказала, как на днях зашла в кафе пообедать. Рядом за столом сидели девушки, которые, «не стесняясь», говорили «отборным матом». Артистка была шокирована поведением дам. Она отметила, что сама «не святоша» и может выражаться, но, на ее взгляд, должны быть определенные границы.

«Вот даже захотелось замечание сделать. Этого я, конечно, делать не буду. Перетерплю. А вы бы сделали? Или это как с запахом чеснока: не нравится — отойди», — написала актриса.

Ранее Повереннова заявила, что муж гордится ее «пикантными» фото в соцсетях.

Звёзды,Дарья Повереннова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители