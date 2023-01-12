Повереннова осудила девушек, ругающихся матом

Актриса Дарья Повереннова осудила в Telegram-канале девушек за мат в общественных местах.
Повереннова рассказала, как на днях зашла в кафе пообедать. Рядом за столом сидели девушки, которые, «не стесняясь», говорили «отборным матом». Артистка была шокирована поведением дам. Она отметила, что сама «не святоша» и может выражаться, но, на ее взгляд, должны быть определенные границы.
«Вот даже захотелось замечание сделать. Этого я, конечно, делать не буду. Перетерплю. А вы бы сделали? Или это как с запахом чеснока: не нравится — отойди», — написала актриса.
Ранее Повереннова заявила, что муж гордится ее «пикантными» фото в соцсетях.