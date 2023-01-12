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1 час назад

Билли Айлиш вновь доказала актуальность готического стиля

Mainstyle

В Новом году Билли Айлиш стремится сохранить стиль «девушки-гота». С её вороновыми локонами и склонностью к монохромным чёрным образам, звезда остаётся в плену мрачного гламура, который доминировал на красной дорожке и подиуме в прошлом году. На Met Gala этот стиль поддержали такие селебрити, как Лиззо, Кейт Мосс и Белла Хадид, а также королева бохо Сиенна Миллер во время своих прогулок по Лондону.

Билли Айлиш вновь доказала актуальность готического стиля
Фото: MainstyleMainstyle

Недавно Билли Айлиш опубликовала в социальных сетях забавную серию селфи, которые достойны нашумевшей семейки Аддамс. На певице было чёрное шёлковое платье с кружевным бюстгальтером под ним и капроновые колготки с лейблом Gucci. На шее — многослойные серебряные цепочки, жемчуг и бусины, в том числе кулон с инициалом «B», выполненный всё в том же готическом шрифте с засечками.

Конечно, подобные появления Айлиш уже не в новинку, ведь она давно ассоциируется у поклонников с образом мрачного подростка. Тиму Бёртону однозначно стоило рассмотреть её кандидатуру на роль Уэнсдэй. Но Дженна Ортега смогла идеально воплотить на экране культовый образ, а его отголоски можно увидеть на мероприятиях этого года. Так, на церемонии вручения «Золотого глобуса» Джейми Ли Кертис, Наташа Лионни и Дейзи Эдгар-Джонс появились в нарядах, которыми могла бы гордиться Мортиша Аддамс.

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