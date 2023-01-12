Кайли Дженнер опять рассталась с Трэвисом Скоттом

«Она провела праздники в Аспене со своей семьёй. Они расставались несколько раз в прошлом, и это, вероятно, не конец их отношений. Кайли очень сосредоточена на своих детях и бизнесе. Она не любительница больших вечеринок. Трэвис — полная противоположность. Он любит тусовки. У них определённо разные приоритеты в жизни. Так было всегда», — поделился источник.

Уже не секрет, что чувства пары не всегда были светлыми, ведь Дженнер каждый раз выходила из себя, когда в прессе появлялись слухи об измене Трэвиса. «Есть причина, по которой они так и не поженились. У них всегда всё было то вверх, то вниз. И они даже никогда не жили вместе. У них всегда были раздельные дома», — добавил знакомый пары.