Кайли Дженнер опять рассталась с Трэвисом Скоттом

Полюбившаяся многим пара Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта вновь переживает непростые времена. Близкий к телезвезде инсайдер подтвердил, что 25-летняя миллиардерша больше не с рэпером. Сейчас влюблённые проводят время по отдельности, несмотря на воспитание двоих совместных детей.
«Она провела праздники в Аспене со своей семьёй. Они расставались несколько раз в прошлом, и это, вероятно, не конец их отношений. Кайли очень сосредоточена на своих детях и бизнесе. Она не любительница больших вечеринок. Трэвис — полная противоположность. Он любит тусовки. У них определённо разные приоритеты в жизни. Так было всегда», — поделился источник.
Уже не секрет, что чувства пары не всегда были светлыми, ведь Дженнер каждый раз выходила из себя, когда в прессе появлялись слухи об измене Трэвиса. «Есть причина, по которой они так и не поженились. У них всегда всё было то вверх, то вниз. И они даже никогда не жили вместе. У них всегда были раздельные дома», — добавил знакомый пары.
Напомним, что селебрити вместе с перерывами уже с 2017 года. В феврале 2018 у них родилась дочь Сторми Вебстер, которой сейчас 4 года, а в феврале 2022 — сын, имя которого по сей день неизвестно. Даже во время разлуки Дженнер и Скотт стремились сохранить хорошие дружеские отношения ради своих наследников. Судя по всему, женщины из клана Кардашьян решили начать январь с чистого листа!