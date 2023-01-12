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1 час назад

Актриса Марина Александрова показала фото детей, не скрывая их лица

Мария Иглина

Российская актриса Марина Александрова показала фото своих детей, не скрывая их лица. Соответствующими снимками артистка поделилась в социальных сетях.

Александрова показала фото детей, не скрывая их лица
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новогодние праздники Александрова провела вместе с семьей в Марокко:

"Истинное желание этих каникул - быть рядом с семьей 24/7. Удивлялись, болтали, спорили, смеялись, играли и составили семейную карту ценностей, нашли на ней возможные будущие профессии и записали истории для будущих поколений…да, и катались на верблюдах, а как это было, мы расскажем внукам".

Социальные сети

Известно, что сыну актрисы Андрею 10 лет, а дочери Екатерине 7 лет. Марина Александрова замужем за режиссером Первого канала Андреем Болтенко.

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Социальные сети

Актриса не раз говорила, что не будет показывать лица детей в социальных сетях, пока они сами этого не захотят.

Ранее Утяшева объяснила, как избежать переедания на ночь.

Звёзды,Андрей Болтенко,Марина Александрова,Первый канал,
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