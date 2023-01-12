Александрова показала фото детей, не скрывая их лица

"Истинное желание этих каникул - быть рядом с семьей 24/7. Удивлялись, болтали, спорили, смеялись, играли и составили семейную карту ценностей, нашли на ней возможные будущие профессии и записали истории для будущих поколений…да, и катались на верблюдах, а как это было, мы расскажем внукам".