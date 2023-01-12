Александрова показала фото детей, не скрывая их лица

Российская актриса Марина Александрова показала фото своих детей, не скрывая их лица. Соответствующими снимками артистка поделилась в социальных сетях.
Новогодние праздники Александрова провела вместе с семьей в Марокко:
"Истинное желание этих каникул - быть рядом с семьей 24/7. Удивлялись, болтали, спорили, смеялись, играли и составили семейную карту ценностей, нашли на ней возможные будущие профессии и записали истории для будущих поколений…да, и катались на верблюдах, а как это было, мы расскажем внукам".
Известно, что сыну актрисы Андрею 10 лет, а дочери Екатерине 7 лет. Марина Александрова замужем за режиссером Первого канала Андреем Болтенко.
Актриса не раз говорила, что не будет показывать лица детей в социальных сетях, пока они сами этого не захотят.