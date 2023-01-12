Джулия Робертс прошла генетическое исследование

Актриса Джулия Робертс приняла участие в проекте Ancestory «В поисках корней» — при помощи архивов ДНК и содействия доктора Генри Луиса Гейтса-младшего артистка выяснила, что ее настоящая фамилия — Митчелл, пишет Daily Mail.

«Значит, мы Митчелл? Поистине, мой разум взорван. Это увлекательно. Я предпочитаю Робертс. Это был очень неожиданный поворот», — отметила актриса.

Анализ ДНК показал, что бабушка актрисы Рода Саттл Робертс состояла в отношениях с женатым мужчиной после смерти ее мужа Уиллиса. Робертс была удивлена тому, что ее генеалогическое древо прослеживается до Генри Макдональда Митчелла-младшего.