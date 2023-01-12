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26 минут назад

Роскошная фигура: дочь Натальи Водяновой поразила своим видом

New Magazine

Бывший муж Водяновой показал их 17-летнюю дочь.

Роскошная фигура: дочь Водяновой поразила своим видом
Фото: New MagazineNew Magazine

Бывший супруг Натальи Водяновой, лорд Джастин Портман, поделился трогательным фото своих детей. Он разместил снимок двух своих дочек: старшей и младшей. И подписал «Сестры Нева и Стар 2023». На фото старшая дочь Водяновой и Портмана Нева держит на руках малышку и с нежностью смотрит на нее.

Стар Шарлотта Портман — трехмесячная дочь английского аристократа от его второго брака.

А Нева — дочка лорда от модели Натальи Водяновой.

17-летняя Нева – единственная дочь Водяновой и поклонники манекенщицы уверены, что девушка пойдет по стопам матери. Она действительно очень хороша собой: у нее миловидное лицо, тонкие черты лица и длинные, шикарные волосы. Также многие обратили внимание на роскошную фигуру девушки. В отличии от Натальи, она обладает шикарным бюстом. Свою ангельскую внешность она явно унаследовала от родственников мамы. Поклонники отмечают, что Нева сильно похожа на свою тетю – младшую сестру Натальи, Кристину Кусакину. Девушка неплохо знает русский язык и обожает бывать на родине матери. Уже с раннего возраста Нева приобщилась к профессии матери и вместе с ней снялась в рекламе одежды. А также она несколько раз была лицом известных детских брендов.

Напомним, бывший муж топ-модели Натальи Водяновой в сентябре стал отцом в пятый раз. Его вторая жена, актриса Морган Снайдер, родила дочь. Это второй общий ребенок пары . В 2019 году, всего через месяц после свадьбы, у них появился на свет сын. У миллиардера также есть трое старших детей от Водяновой – дочь Нева и сыновья Лукас и Виктор. Водянова не препятствует общению бывшего супруга с детьми.

Звёзды,Джастин Портман,Наталья Водянова,
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