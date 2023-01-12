Роскошная фигура: дочь Водяновой поразила своим видом

Бывший муж Водяновой показал их 17-летнюю дочь.

Фото: New Magazine New Magazine

Бывший супруг Натальи Водяновой, лорд Джастин Портман, поделился трогательным фото своих детей. Он разместил снимок двух своих дочек: старшей и младшей. И подписал «Сестры Нева и Стар 2023». На фото старшая дочь Водяновой и Портмана Нева держит на руках малышку и с нежностью смотрит на нее.

Стар Шарлотта Портман — трехмесячная дочь английского аристократа от его второго брака.

А Нева — дочка лорда от модели Натальи Водяновой.

17-летняя Нева – единственная дочь Водяновой и поклонники манекенщицы уверены, что девушка пойдет по стопам матери. Она действительно очень хороша собой: у нее миловидное лицо, тонкие черты лица и длинные, шикарные волосы. Также многие обратили внимание на роскошную фигуру девушки. В отличии от Натальи, она обладает шикарным бюстом. Свою ангельскую внешность она явно унаследовала от родственников мамы. Поклонники отмечают, что Нева сильно похожа на свою тетю – младшую сестру Натальи, Кристину Кусакину. Девушка неплохо знает русский язык и обожает бывать на родине матери. Уже с раннего возраста Нева приобщилась к профессии матери и вместе с ней снялась в рекламе одежды. А также она несколько раз была лицом известных детских брендов.