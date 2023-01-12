Канье Уэста заметили с новой девушкой

Пару заметили в Лос-Анджелесе, США, во время обеда. По данным TMZ, Йе и девушка со светлыми волосами были запечатлены на фото в понедельник, 9 января, в отеле Waldorf Astoria Beverly Hills. По словам свидетелей, пара казалась довольной, болтая во время еды. Издание также отмечает, что в последнее время рэпера часто замечали в этом отеле. На данный момент неизвестно, является ли блондинка новым любовным интересом исполнителя.