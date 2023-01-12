Бритни Спирс отказалась сниматься в новом клипе Бейонсе. Знаменитость сослалась на нежелание возвращаться в музыку.
В 2022 году знаменитая певица Бейонсе выпустила долгожданный альбом «Renaissance», после чего на ряд композиций сделав музыкальные ролики.
По сообщениям инсайдеров, в один из клипов Бейонсе приглашала свою коллегу Бритни Спирс. Не известно, в каком качестве Бритни там могла появиться, но она в любом случае отказалась. По некоторым данным, исполнительница ответила Бейонсе в том духе, что после многолетней опеки отца она все еще находится не в лучшей форме и пока не стремится возвращаться в музыку.
При этом ряд музыкальных критиков посчитали такое решение Спирс неразумным, ибо появление в ролике Бейонсе могло достаточно сильно помочь ей при возобновлении карьеры. Вопрос лишь в том, планирует ли Бритни когда-либо возвращаться на сцену, или так и останется «звездой раздевания» в своих соцсетях.