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1 час назад

Бритни Спирс отказалась сниматься в новом клипе Бейонсе

Inc-News

Бритни Спирс отказалась сниматься в новом клипе Бейонсе. Знаменитость сослалась на нежелание возвращаться в музыку.

Бритни Спирс отказалась сниматься в новом клипе Бейонсе
Фото: Inc-NewsInc-News

В 2022 году знаменитая певица Бейонсе выпустила долгожданный альбом «Renaissance», после чего на ряд композиций сделав музыкальные ролики.

По сообщениям инсайдеров, в один из клипов Бейонсе приглашала свою коллегу Бритни Спирс. Не известно, в каком качестве Бритни там могла появиться, но она в любом случае отказалась. По некоторым данным, исполнительница ответила Бейонсе в том духе, что после многолетней опеки отца она все еще находится не в лучшей форме и пока не стремится возвращаться в музыку.

При этом ряд музыкальных критиков посчитали такое решение Спирс неразумным, ибо появление в ролике Бейонсе могло достаточно сильно помочь ей при возобновлении карьеры. Вопрос лишь в том, планирует ли Бритни когда-либо возвращаться на сцену, или так и останется «звездой раздевания» в своих соцсетях.

Звёзды,Бритни Спирс,
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