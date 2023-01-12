Бритни Спирс отказалась сниматься в новом клипе Бейонсе

По сообщениям инсайдеров, в один из клипов Бейонсе приглашала свою коллегу Бритни Спирс. Не известно, в каком качестве Бритни там могла появиться, но она в любом случае отказалась. По некоторым данным, исполнительница ответила Бейонсе в том духе, что после многолетней опеки отца она все еще находится не в лучшей форме и пока не стремится возвращаться в музыку.