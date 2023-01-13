Как выглядит и чем занимается дочь Агутина и Варум

Единственная дочь одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса с 2003 года живет в Майами. Там 23-летняя девушка получила образование, а сейчас вовсю строит карьеру и личную жизнь.
Елизавета-Мария пошла по стопам родителей и создала рок-группу. Коллектив вполне успешен: звездная дочь время от времени дает концерты в американских клубах.
Увлечение девушки сблизило ее с нынешним бойфрендом, рок-музыкантом Кайлом. Накануне пара отметила трехлетие отношений.
Елизавета-Мария решила поздравить избранника постом в своем инстаграме (запрещен в РФ) и опубликовала серию забавных снимков.
«Каждый день я поражаюсь тому, насколько большое твое сердце. Ты самый понимающий, прощающий и эмоционально устойчивый человек, которого я когда-либо встречала. Спасибо, что встретил меня. Я тебя люблю!» — написала Лиза.
В общем, звездная дочь уже совсем взрослая — при таком уровне взаимопонимания и свадьба не за горами. К слову, в прошлом году Лиза получила американское гражданство, так что в случае чего лететь на торжество родителям придется в Штаты.