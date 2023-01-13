Как выглядит и чем занимается дочь Агутина и Варум

Единственная дочь одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса с 2003 года живет в Майами. Там 23-летняя девушка получила образование, а сейчас вовсю строит карьеру и личную жизнь.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Елизавета-Мария пошла по стопам родителей и создала рок-группу. Коллектив вполне успешен: звездная дочь время от времени дает концерты в американских клубах.

Увлечение девушки сблизило ее с нынешним бойфрендом, рок-музыкантом Кайлом. Накануне пара отметила трехлетие отношений.

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Елизавета-Мария решила поздравить избранника постом в своем инстаграме (запрещен в РФ) и опубликовала серию забавных снимков.

«Каждый день я поражаюсь тому, насколько большое твое сердце. Ты самый понимающий, прощающий и эмоционально устойчивый человек, которого я когда-либо встречала. Спасибо, что встретил меня. Я тебя люблю!» — написала Лиза.

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