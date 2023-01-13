Савичева поделилась воспоминанием о полуобнаженном поклоннике

«Если говорить о неприятных моментах, которые происходили прямо на сцене, помню, однажды прямо во время концерта ко мне выбежал полуголый мужчина. У него был по-настоящему сумасшедший взгляд. Он бежал прямо на меня, и буквально в нескольких сантиметрах его успели схватить и увести», — поделилась исполнительница, отметив, что в тот момент ей было действительно страшно.