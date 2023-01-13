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3 часа назад

Савичева поделилась воспоминанием о полуобнаженном поклоннике

Мослента

Воспоминанием о полуобнаженном поклоннике с «Мослентой» поделилась известная российская певица Юлия Савичева.

Савичева поделилась воспоминанием о полуобнаженном поклоннике
Фото: МослентаМослента

«Если говорить о неприятных моментах, которые происходили прямо на сцене, помню, однажды прямо во время концерта ко мне выбежал полуголый мужчина. У него был по-настоящему сумасшедший взгляд. Он бежал прямо на меня, и буквально в нескольких сантиметрах его успели схватить и увести», — поделилась исполнительница, отметив, что в тот момент ей было действительно страшно.

По словам артистки, шоу-бизнес — это жестокий и невероятно конкурентный мир. Неприятные моменты в основном связаны с отношениями между людьми. Иногда встречаются те, кто подставляет или эмоционально разрушает тебя, призналась Савичева.

Звёзды,Юлия Савичева,
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