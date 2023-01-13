Гагарина ужаснула поклонников своей худобой

Российская певица Полина Гагарина поделилась в социальных сетях фотографией с отдыха. Однако подписчики не порадовались, а испугались за знаменитость.

Фото: 1Рег_2x2.su 1Рег_2x2.su

На фотографии Полина Гагарина позирует на курорте на фоне обильной зелени. Она стоит боком, показывая стройную фигуру в бежевом купальнике-бикини. Но вместо того, чтобы восхищаться, пользователи Сети отреагировали негативно: они обратили внимание на худобу Гагариной, которую посчитали болезненной.

Видео дня

Я, конечно, всё понимаю, но с похудением пора остановиться. Чересчур уже. А в чём красота? Уже чересчур. Не тело, не формы, какими можно любоваться, а просто рёбра. Эх, моя любимая певица… Полиночка, давай чуток женственнее, - обращаются к Гагариной поклонники.

1Рег_2x2.su

Впрочем, некоторые фанаты вступились за Полину Гагарину. Кто-то написал в комментариях, что она - красивая, шикарная женщина. Одна поклонница предложила другим пользователям «отцепиться» от Гагариной:

Что вы все прицепились к ней со своими «надо кушать», «слишком худенькая». Если хотите кушать - идите и кушайте на здоровье.

Как сообщают РИА Новости, Полина Гагарина начала бороться с лишним весом после рождения сына. За время беременности она набрала около 30 килограммов и, чтобы их сбросить, принялась за изнурительные тренировки и диеты. За полгода ей удалось вернуться в прежнюю форму - однако некоторые фанаты Гагариной считают, что она продолжает заниматься фитнесом и сидеть на диетах, так как «слишком увлеклась процессом».

При этом сама певица старается не обращать внимания на подобные комментарии - Гагарина на них попросту не отвечает. Правда, пару раз она комментировала вопрос своей внешности журналистам. Как пишет «Вокруг ТВ», Полина Гагарина рассказывала, что её устраивает её фигура. Спорт певица назвала способом не похудеть, а следить за своим здоровьем:

Я же не буду каждому отдельно объяснять, что занимаюсь спортом для здоровья, чтоб легко выдерживать свои двухчасовые концерты, - цитирует Гагарину СМИ.