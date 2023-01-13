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2 часа назад

Певец Ираклий Пирцхалава рассказал, как пережил клиническую смерть

Слово и Дело

Некоторое время назад бывший участник поп-группы «Тет-а-тет» Ираклий Пирцхалава пережил клиническую смерть. О том, какие образы приходили к нему в бессознательном состоянии, певец рассказал в интервью «Звуку».

Ираклий Пирцхалава рассказал, как пережил клиническую смерть
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Жизнь начала покидать артиста прямо на глазах у матери. Они сидели друг напротив друга, как его самочувствие резко ухудшилось, тело затрясло, а глаза закатились. Пирцхалава признался, что во время «отключки» он оказался в коридоре с приглушенным светом, идя по которому оказался в месте, развеявшем всю тревогу.

Певец добавил, что в этот момент к нему обратился голос с вопросом: «Ну что, остаешься?». Однако «остаться» ему не позволила мама, которая вовремя вызвала скорую помощь.

Звёзды,Ираклий Пирцхалава,
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