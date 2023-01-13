Ираклий Пирцхалава рассказал, как пережил клиническую смерть

Некоторое время назад бывший участник поп-группы «Тет-а-тет» Ираклий Пирцхалава пережил клиническую смерть. О том, какие образы приходили к нему в бессознательном состоянии, певец рассказал в интервью «Звуку».

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Жизнь начала покидать артиста прямо на глазах у матери. Они сидели друг напротив друга, как его самочувствие резко ухудшилось, тело затрясло, а глаза закатились. Пирцхалава признался, что во время «отключки» он оказался в коридоре с приглушенным светом, идя по которому оказался в месте, развеявшем всю тревогу.