Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+13° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
1 час назад

Глюкоза показала фигуру в "голом" боди на кровати

Газета.Ru

Певица Глюкоза устроила фотосессию в откровенном наряде в одном из номеров в отеле Санкт-Петербурга. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Глюкоза показала фигуру в "голом" боди на кровати
Фото: РИА НовостиРИА Новости

36-летняя певица отправилась в командировку и опубликовала первые фото из отеля. Глюкоза позировала в "голом" прозрачном боди на кровати. Звезде сделали яркий акцентный макияж с красными губами и укладку с голливудскими локонами.

Поклонники остались в восторге от образа певицы и написали в комментариях: "Отлично выглядите, просто огонь", "Эта девочка с картинки", "Неотразимая", "Шикарная", "Какая красотка".

Газета.Ru

Глюкоза регулярно публикует фото в откровенных нарядах. Только в начале декабря Глюкозу раскритиковали за съемку в нижнем белье под пальто. На снимках она распахнула коричневое пальто и показала нижнее белье: белоснежные трусы с завышенной талией и нюдовый бюстгальтер. А в конце декабря она появилась на публике в синем мини-платье.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители