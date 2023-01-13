Глюкоза показала фигуру в "голом" боди на кровати

Певица Глюкоза устроила фотосессию в откровенном наряде в одном из номеров в отеле Санкт-Петербурга. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

36-летняя певица отправилась в командировку и опубликовала первые фото из отеля. Глюкоза позировала в "голом" прозрачном боди на кровати. Звезде сделали яркий акцентный макияж с красными губами и укладку с голливудскими локонами.

Поклонники остались в восторге от образа певицы и написали в комментариях: "Отлично выглядите, просто огонь", "Эта девочка с картинки", "Неотразимая", "Шикарная", "Какая красотка".

Газета.Ru