Ивлеева улетела на отдых с новым возлюбленным

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева заявила, что улетела на отдых со своим новым возлюбленным, передает Teleprogramma.pro.
"Ну что, новость хайп! Я улетела отдыхать со своим любимым человеком", - подчеркнула Ивлеева.
В последнее время в сети все чаще появляются слухи о воссоединении блогера со своим бывшим мужем, рэпером Элджеем, поскольку экс-супругов часто замечают вместе. Также блогер периодически показывает совместные снимки с музыкантом в соцсетях.
Однако знаменитость говорила, что встречается с бывшим мужем ради хайпа. По ее словам, совместные видеоролики с рэпером "ничего не значат и ни о чем не говорят".