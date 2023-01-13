Ивлеева улетела на отдых с новым возлюбленным

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева заявила, что улетела на отдых со своим новым возлюбленным, передает Teleprogramma.pro.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Ну что, новость хайп! Я улетела отдыхать со своим любимым человеком", - подчеркнула Ивлеева.

В последнее время в сети все чаще появляются слухи о воссоединении блогера со своим бывшим мужем, рэпером Элджеем, поскольку экс-супругов часто замечают вместе. Также блогер периодически показывает совместные снимки с музыкантом в соцсетях.