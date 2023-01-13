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23 минуты назад

Звезда "Измен" Лукерья Ильяшенко: "С мамой у нас отношения ужасные"

Катерина Саломе

Актриса Лукерья Ильяшенко рассказала о непростых отношениях с матерью. Подробностями она поделилась в интервью WomanHit.

По словам звезды "Сладкой жизни", их с родительницей ничего не связывает. Она помогает матери финансово, но на этом их коммуникация заканчивается. Ильяшенко назвала их отношения деструктивными. Причем именно мама первая обрубила все связи с Лукерьей.

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"С мамой у нас отношения ужасные. Иногда я думаю, как было бы здорово иметь рядом близкого, родного человека, к которому можно прийти в трудную минуту", — призналась артистка.

При этом телезвезда очень тоскует по умершему отцу, который скончался, когда ей было всего 10 лет. Тем не менее Лукерья помнит его как очень заботливого и любящего родителя.

Ранее мы писали про унизительные кастинги, которые пришлось пройти актрисам.

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