Актриса Лукерья Ильяшенко рассказала о непростых отношениях с матерью. Подробностями она поделилась в интервью WomanHit.

По словам звезды "Сладкой жизни", их с родительницей ничего не связывает. Она помогает матери финансово, но на этом их коммуникация заканчивается. Ильяшенко назвала их отношения деструктивными. Причем именно мама первая обрубила все связи с Лукерьей.

"С мамой у нас отношения ужасные. Иногда я думаю, как было бы здорово иметь рядом близкого, родного человека, к которому можно прийти в трудную минуту", — призналась артистка.

При этом телезвезда очень тоскует по умершему отцу, который скончался, когда ей было всего 10 лет. Тем не менее Лукерья помнит его как очень заботливого и любящего родителя.