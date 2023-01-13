Ким Кардашьян раскритиковали за фото с макияжем в сауне

Звезда реалити-шоу и блогер Ким Кардашьян опубликовала новую фотографию, сделанную в сауне с подругой. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

42-летняя Ким Кардашьян снялась в черном бикини в сауне. Модель показала рельефную фигуру.

Поклонники заметили, что бизнесвумен даже в сауне остается с макияжем и укладкой: "Странная идея ходить в сауну в косметике", "Зачем так обманывать себя?", "Макияж и укладка? Вы серьезно?", "А почему не в вечернем платье?".