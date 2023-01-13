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1 час назад

Ким Кардашьян в купальнике раскритиковали за фото с макияжем в сауне

Газета.Ru

Звезда реалити-шоу и блогер Ким Кардашьян опубликовала новую фотографию, сделанную в сауне с подругой. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Ким Кардашьян раскритиковали за фото с макияжем в сауне
Фото: Газета.RuГазета.Ru

42-летняя Ким Кардашьян снялась в черном бикини в сауне. Модель показала рельефную фигуру.

Поклонники заметили, что бизнесвумен даже в сауне остается с макияжем и укладкой: "Странная идея ходить в сауну в косметике", "Зачем так обманывать себя?", "Макияж и укладка? Вы серьезно?", "А почему не в вечернем платье?".

Только в конце декабря Ким Кардашьян попалась на ретуши из-за фото в купальнике. На черно-белом снимке Ким Кардашьян позировала вместе со своей 4-летней дочерью Чикаго. Звезда реалити-шоу выбрала для съемки раздельный купальник и солнцезащитные очки. Однако пользователи соцсетей заметили неестественную деталь и заподозрили звезду в фотошопе — на фото у Ким Кардашьян была чересчур длинная шея.

Звёзды,Ким Кардашьян,
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