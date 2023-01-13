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29 минут назад

СМИ: Канье Уэст тайно женился

Катерина Саломе

В последнее время поклонники активно обсуждают личную жизнь Канье Уэста, у которого появилась новая избранница. Но появилась информация о том, что влюбленные тайно обручились. Об этом сообщает американское издательство TMZ.

Канье Уэст тайно женился
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Новую пассию музыканта, по данным инсайдера, зовут Бьянка Цензори. Девушка несколько лет работала архитектурным дизайнером в Yeezy.

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Анонимные источники сообщили, что у у Цензори и Уэста недавно состоялась свадебная церемония. При этом официально информацию подтвердить не удалось, так как влюбленные не подали заявление на заключение брака.

Ранее мы писали о том, что Уэст раскритиковал Кардашьян за откровенные фото.

Звёзды,Канье Уэст,
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