Гвинет Пэлтроу раскрыла причину развода с солистом Coldplay

Гвинет Пэлтроу в шутку назвала воспитание маленьких детей одной из главных причин разводов. В частности актриса намекнула, что из-за наследников распался ее брак с солистом Coldplay Стивом Мартином. Об этом она рассказала в авторском подкасте «Goop», общаясь с певицей Кэти Перри.
По словам Пэлтроу, рождение и воспитание маленьких детей может негативно сказываться на отношениях между супругами.
«Я оглядываюсь на собственный опыт и понимаю, что должна признать, как трудно сохранить брак, когда в нем появляются дети. Будем откровенны, их рождение может послужить причиной развода», — заявила Пэлтроу.
Оскароносная актриса уточнила, что минимизировать риск расставания супругов можно, если оба партнера возьмут на себя равные обязательства в семье.