Гвинет Пэлтроу раскрыла причину развода с солистом Coldplay

Гвинет Пэлтроу в шутку назвала воспитание маленьких детей одной из главных причин разводов. В частности актриса намекнула, что из-за наследников распался ее брак с солистом Coldplay Стивом Мартином. Об этом она рассказала в авторском подкасте «Goop», общаясь с певицей Кэти Перри.