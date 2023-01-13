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1 час назад

Гвинет Пэлтроу назвала маленьких детей причиной своего развода с солистом Coldplay

Газета.Ru

Гвинет Пэлтроу в шутку назвала воспитание маленьких детей одной из главных причин разводов. В частности актриса намекнула, что из-за наследников распался ее брак с солистом Coldplay Стивом Мартином. Об этом она рассказала в авторском подкасте «Goop», общаясь с певицей Кэти Перри.

Гвинет Пэлтроу раскрыла причину развода с солистом Coldplay
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Пэлтроу, рождение и воспитание маленьких детей может негативно сказываться на отношениях между супругами.

«Я оглядываюсь на собственный опыт и понимаю, что должна признать, как трудно сохранить брак, когда в нем появляются дети. Будем откровенны, их рождение может послужить причиной развода», — заявила Пэлтроу.

Оскароносная актриса уточнила, что минимизировать риск расставания супругов можно, если оба партнера возьмут на себя равные обязательства в семье.

Звёзды,Стив Мартин,Гвинет Пэлтроу,
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