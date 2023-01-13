Невестку Валерии раскритиковали за огромные губы

Певица поздравила свою сноху с днем рождения.

Фото: New Magazine New Magazine

Невестка певицы Валерии недавно решилась скорректировать форму губ с помощью филлеров. Обновленную Лиану Шульгину показала певица, разместив с ней фото на своей страничке в социальной сети. Дело в том, что у нее сегодня день рождения и таким образом Валерия хотела поздравить свою сноху.

«Наша милая добрая девочка, с Днем Рождения тебя! Будь счастлива каждый день твоей жизни! Спасибо тебе за надежный тыл для моего сына и, конечно же, за нашу драгоценную Селинку», — подписала снимок артистка.

New Magazine

Однако фотография вызвала шквал критики подписчиков .

«Губы- жесть», «Зачем делать такие губищи?», «Почему дамы так любят резиновые губы делать», «На девочку больше вы похожи, Валерия», «Валерия, скажите девочке, чтобы она губы больше не трогала», «Вашей снохе поучиться бы вашей красоте», «Зачем такие вареники рисовать?», — комментируют фолловеры внешность родственницы.

Сама Лиана признается, что довольна результатом. Салон красоты она посетила еще до Нового Года и сейчас утверждает, что губы зажили и выглядят прекрасно. Невестка Валерии сняла себя даже на видео. Молодая мать предстала в шелковой блузе синего оттенка.

«Прошло восемь дней после того, как я сделала губы. Вот так они заживают. Сейчас немного накрашены, есть небольшой синячок сверху и снизу, но уже почти зажил. Мне кажется, очень естественно и красиво», — написала Лиана.

Невестка Валерии часто рассказывает в своем блоге о бьюти-процедурах, которые она делает. Любопытно, что однажды Лиана уже увеличивала губы гиалуроновой кислотой, но эффект ей не понравился, и она приняла решение вернуться к натуральности.